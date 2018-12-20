Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumları nasıl? İşte ünlü çiftlerin burç uyumları...

Acun Ilıcalı - İkizler erkeği yalnızlıktan hoşlanmadığı için mutlaka hayatında biri olur. Bekar olan, sevgilisi olmayan İkizler burcu erkeğine rastlamak neredeyse imkansız bir durum. Birlikte olduğu kadın, hareketli kendisi gibi değişken olmasını bekler. Aşık olmazsa eğer şıpsevdi olur aşık olduğunda ise aşırı derece kıskanç olur.



Şeyma Subaşı - Yengeç burcu kadını aşk hayatında, burcunun erkeğine en çok benzeyen kadınlardan birisidir. Çoğu zaman huysuzdur ancak son derece şefkatli ve ateşli bir kadındır. Birlikte olduğu erkeğin gerçekten iyi tanıyor olması gerekir. Aşık olduğu erkeğin ne olursa olsun gitmesine izin vermez. Ancak buna karar vermeden önce bir dizi erkeği tanımak isteyecek ve gerçekten partnerinin kendisine layık olup olmadığını sorgulayacaktır. Yengeç burcu kadınının hayatına bir kez giren erkek büyük zorluklar ile karşılaşacaktır.