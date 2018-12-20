Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumları nasıl? İşte ünlü çiftlerin burç uyumları...
Aslı Enver ile Murat Boz aşkı dillere destan oldu. Astrologlar ilişkilerde burç uyumunun önemli olduğunu söylemeye devam ediyor. İlişkilerde burç uyumlarına dikkat edenler magazin dünyasının gözde çifti Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumunu merak ediyor. Peki, hangi burç hangi burçla uyumlu? İşte ünlü çiftlerin ve Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumu...
ASLI ENVER İLE MURAT BOZ'UN BURÇ UYUMU
Aslı Enver ile Murat Boz birlikteliğinin devam etmesi hayranlarını ve ailesi mutlu etti. Peki bu birliktelikte uyum nasıl? İşte Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumu...
Kıvanç Tatlıtuğ - Akrep erkeği, etrafında daima çok sayı da kadın olur, son derece çapkın oldukları için aşk hayatları daima hareketli olur. Bir kadına ilgi duyuyorsa mutlaka onu elde etmek için tüm gücünü kullanır. aşık olduğunda kıskanç ve sahiplenme duygusu yüksek olur.
Başak Dizer - Koç kadını, aşk yaşadığında aşırı kıskanç olur, sevdiğini başkası ile paylaşmayı aklının ucundan bile geçirmez. Özgürlüklerine aşırı düşkündürler. Erkekler konusunda çoğu zaman tek erkek ile yetinmeyip başka aşklara yelken açabilirler.
Fahriye Evcen - İkizler kadını, çekici ve cazibeli olduğu için onu elde etmek isteyen pek çok kişi olur. İkizler burcu kadını bulmak oldukça zor olduğu gibi eğer ikizler kadını isterse o birliktelik olur. Aksi halde, hiçbir erkek kolaylıkla İkizler kadınına yaklaşamaz. Belirtmekte fayda var, İkizler burcu kadını paraya, aşktan daha fazla önem verir.
Burak Özçivit - Oğlak burcu erkeği kendisine çeken, her konuda yanında yer alan, sözlerinin dışına çıkmayan, üzerinde otoritesini rahat kuracağı bir partnerle ilişki yaşamaya çalışır.
Acun Ilıcalı - İkizler erkeği yalnızlıktan hoşlanmadığı için mutlaka hayatında biri olur. Bekar olan, sevgilisi olmayan İkizler burcu erkeğine rastlamak neredeyse imkansız bir durum. Birlikte olduğu kadın, hareketli kendisi gibi değişken olmasını bekler. Aşık olmazsa eğer şıpsevdi olur aşık olduğunda ise aşırı derece kıskanç olur.
Şeyma Subaşı - Yengeç burcu kadını aşk hayatında, burcunun erkeğine en çok benzeyen kadınlardan birisidir. Çoğu zaman huysuzdur ancak son derece şefkatli ve ateşli bir kadındır. Birlikte olduğu erkeğin gerçekten iyi tanıyor olması gerekir. Aşık olduğu erkeğin ne olursa olsun gitmesine izin vermez. Ancak buna karar vermeden önce bir dizi erkeği tanımak isteyecek ve gerçekten partnerinin kendisine layık olup olmadığını sorgulayacaktır. Yengeç burcu kadınının hayatına bir kez giren erkek büyük zorluklar ile karşılaşacaktır.
Ayrılsalar da magazin dünyasının sevilen ünlü çiftlerindenlerdi. Bu yüzden sizler için Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli çiftinin burç uyumunu da ele aldık...
Burçin Terzioğlu - Balık kadınının, aşk hayatında duyguları sürekli değiştiği için hayatına giren erkekler genellikle bu konuda zorluk yaşar. Aşırı duygusal olan balık kadınları, daima sevecek, el üstünde tutacak, bir dediğini iki etmeyecek ve hiç yalnız bırakmayacak hayat arkadaşı ararlar. Aşık olduklarında partnerini her şeyden kıskanır.
İlker Kaleli - Balık burcu erkeği, bir partnerinin önce yaklaşımlarına göre, sonra da ne kadar kendisine bağlı olabileceğini düşünerek değerlendirir. İlgilendiği partnerin, duygularına cevap veren, uyumlu, sahiplenen, ilgisini esirgemeyen, sözü ile hareket eden biri olmasını ister.