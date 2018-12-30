Şeyma Subaşı Fransız DJ Guido Senia'nın ikiz kardeşiyle görüntülendi! Guido Senia kimdir?

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra rotayı Meksika'nın Tulum şehrine çevirmiş ve geçtiğimiz gün Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Bu fotoğraflar magazin gündemini meşgul ederken yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. Şeyma Subaşı bu kez de Fransız DJ'in ikiz kardeşiyle görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşımdaki kişinin Guido Senia'nın ikiz kardeşi olması, Şeyma'nın aileye girdiği iddialarını da beraberinde getirdi. İşte o fotoğraf...

30 Aralık 2018 Pazar, 17:12:59 Güncelleme: 17:22:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





