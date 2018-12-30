Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)
Biraz duyduklarınızdan sonra ağzını açık kalacak! Magazin dünyasının ünlü isimlerinin öyle takıntıları, öyle özel detayları var ki şaşıp kalmamak imkansız. Kimisi ayaklarından şikayetçi, kimisi böcek yemeden duramıyor. Kimisi ise Barbie bebek tutkunu. Öyle yada böyle ünlü isimler hakkındaki ilginç bilgiler sizi çok şaşırtacak. İşte Hande Erçel'den Neslihan Atagül'e, Serenay Sarıkaya'dan Bensu Soral'a ünlülerin tuhaf alışkanlıkları.
30 Aralık 2018 Pazar, 17:00:58 Güncelleme: 17:31:51
Serenay Sarıkaya, İstanbul'a ilk taşındığı günden beri olmasını istediği şeyleri bir totem defterine yazıyormuş. Söylediğine göre bu defter baya da işe yarıyormuş. Dilediği ve o deftere yazdığı her ne varsa, gerçek olmuş. Ayrıca Sarıkaya, yazmayı o kadar çok seviyormuş ki, totem defteri dışında bir günlüğü ve bir de şiir defteri varmış.
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