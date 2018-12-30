Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Biraz duyduklarınızdan sonra ağzını açık kalacak! Magazin dünyasının ünlü isimlerinin öyle takıntıları, öyle özel detayları var ki şaşıp kalmamak imkansız. Kimisi ayaklarından şikayetçi, kimisi böcek yemeden duramıyor. Kimisi ise Barbie bebek tutkunu. Öyle yada böyle ünlü isimler hakkındaki ilginç bilgiler sizi çok şaşırtacak. İşte Hande Erçel'den Neslihan Atagül'e, Serenay Sarıkaya'dan Bensu Soral'a ünlülerin tuhaf alışkanlıkları.

30 Aralık 2018 Pazar, 17:00:58 Güncelleme: 17:31:51
Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Neslihan Atagül, daha çocukken babaannesinden öğrendiği küfürleri küçük büyük demeden herkes üzerinde uygulamaktan büyük keyif alırmış

Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Büşra Pekin'e arkadaşları, bir dönem umreye gittiği için 'hacı' diye hitap ediyorlarmış.

Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Rihanna, hiçbir zaman liseden mezun olamamış! Müzik kariyeri başlayınca liseyi bırakmak zorunda kalmış ve tamamlama fırsatı da ne yazık ki hiç olmamış.

Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Serenay Sarıkaya, İstanbul'a ilk taşındığı günden beri olmasını istediği şeyleri bir totem defterine yazıyormuş. Söylediğine göre bu defter baya da işe yarıyormuş. Dilediği ve o deftere yazdığı her ne varsa, gerçek olmuş. Ayrıca Sarıkaya, yazmayı o kadar çok seviyormuş ki, totem defteri dışında bir günlüğü ve bir de şiir defteri varmış.

Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Kıvanç Tatlıtuğ, marka takıntısı olan tiplerden nefret ediyor ve onları baya komik buluyormuş.

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