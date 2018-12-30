Hande Erçel hakkında şoke eden detay! (Ünlüler hakkında ilginç bilgiler)

Serenay Sarıkaya, İstanbul'a ilk taşındığı günden beri olmasını istediği şeyleri bir totem defterine yazıyormuş. Söylediğine göre bu defter baya da işe yarıyormuş. Dilediği ve o deftere yazdığı her ne varsa, gerçek olmuş. Ayrıca Sarıkaya, yazmayı o kadar çok seviyormuş ki, totem defteri dışında bir günlüğü ve bir de şiir defteri varmış.