Şeyma Subaşı eski sevgilisi Meedo'dan ağır taş! Şeyma bunun altında kalır! Hakan Sabancı'yla birlikte olduğu iddia ediliyordu
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlence hayatına geri döndü. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Bu kez de Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu.
26.04.2022 11:17 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:17
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.
Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp apar topar Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Arzu Sabancı'nın her ne kadar oğluşunu bu ilişkide desteklemediği ileri sürülse de Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı ilişkisi iddialara göre tam gaz devam ediyor.
'Meedo' dövmesini kapattıran Şeyma Subaşı'nın yeni çıkacak markasına el koymuştu anında Mısırlı Alsaloussi.