Şeyma Subaşı çırılçıplak ayna karşısına geçti bu kez de ruh halini paylaştı! Olay pozların kraliçesi Şeyma'yı gören şok!
Şeyma Subaşı çırılçıplak pozlara doymuyor bu kez de ruh halini paylaştı! Ayna karşısında kendini çeken Şeyma 'yine bildiğimiz gibi' dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Meedo ile yollarını ayırdığı iddia edilen ancak sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını hala kaldırmayan ikiliden Subaşı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Düzenli olarak masaj yaptıran Şeyma Subaşı çırılçıplak ayna karşısına geçti. Çarşafla vücudunu kapatmaya çalışan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede çok konuşulanlar arasına girerken, Şeyma Subaşı'nın eski hali de yeniden gündem oldu. Olay pozların kraliçesi Şeyma'yı görenler ise şoke oldu.
07.11.2021 09:14
- Son Güncelleme: 07.11.2021 09:26
Şeyma Subaşı çırılçıplak ayna karşısına geçti bu kez de ruh halini paylaştı! Olay pozların kraliçesi Şeyma Subaşı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Mohammed Alsaloussi'yi bir kez daha terk eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği ileri sürüldü.
Masaj yatağından verdiği pozlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı,1990 yılında İstanbul'da doğdu. 16 yaşından beri modellik yapan Şeyma Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ancak derece elde edemedi.