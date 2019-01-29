GaleriMagazin

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Kasım ayının sonunda 1 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 4 yaşında Melisa adında kızları olan çiftin ayrılığının perde arkasında birden fazla neden olduğu dedikoduları üzerine Şeyma Subaşı'nın kısa süre içerisinde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan şaşırtan hamle bugün geldi. Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Bu sırada Acun Ilıcalı'da Şeyma Subaşı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı 13 milyon Euro'ya satılığa çıkardı. Şeyma Subaşı bugünlerde ev arayışına girdi.

29.01.2019 11:29 - Son Güncelleme: 29.01.2019 11:39
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

ŞEYMA SUBAŞI ESKİ EŞİ ACUN ILICALI'YI SİLDİ!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile evliliklerinin son zamanlarında aynı şeylerden keyif almadıklarını ve evliliklerini bu sebepten sonlandırdıklarını anlatmıştı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yakınlaşan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

ACUN ILICALI ŞEYMA SUBAŞI'NIN OTURDUĞU EVİ SATIYOR

Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satılığa çıkardı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

Şeyma Subaşı le Acun ılıcalı'nın boşanma protokolünde, Şeyma Subaşı'nın konuşmaması gerektiği bir madde olduğu iddia ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkartma sebebinin geçtiğimiz gün Subaşı'nın verdiği röportajla ilgili olabileceği ise dedikodular arasında.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki Boğaz manzaralı eve veda etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Subaşı'nın oturduğu villayı 13 milyon Euro'ya satılığa çıkardığı iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları