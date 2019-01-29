Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Kasım ayının sonunda 1 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 4 yaşında Melisa adında kızları olan çiftin ayrılığının perde arkasında birden fazla neden olduğu dedikoduları üzerine Şeyma Subaşı'nın kısa süre içerisinde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan şaşırtan hamle bugün geldi. Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Bu sırada Acun Ilıcalı'da Şeyma Subaşı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı 13 milyon Euro'ya satılığa çıkardı. Şeyma Subaşı bugünlerde ev arayışına girdi.
29.01.2019 11:29 - Son Güncelleme: 29.01.2019 11:39
DİĞER GALERİLER