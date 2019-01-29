Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı tamamen sildi! Acun Ilıcalı Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkardı

Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki Boğaz manzaralı eve veda etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Subaşı'nın oturduğu villayı 13 milyon Euro'ya satılığa çıkardığı iddia edildi.