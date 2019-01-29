Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Karneler alındı, sömestr başladı. Pek çok aile gibi ünlü isimler de soluğu kış tatili yapabilecekleri yerlerde aldı. İşte son olarak Sedva Güven'in Instagram'dan paylaştığı çoğu kayak merkezlerinde olan ünlü isimlerin kış stilleri...

Seda Güven