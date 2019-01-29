Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları
Okullar tatile girdi, ünlü isimler kar tatiline hücum etti... Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar. Çocuklarının yüzünü her daim gizleyen ünlü çift, bu geleneği bozmadı. Peki karın tadını çıkaranlarda sadece onlar mı? Dilan Çiçek Deniz, Seda Güven, İrem Sak, Volkan Demirel... İşte ünlülerin çok beğenilen kar paylaşımları.
29.01.2019 11:00 - Son Güncelleme: 29.01.2019 11:24
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