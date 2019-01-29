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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Okullar tatile girdi, ünlü isimler kar tatiline hücum etti... Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar. Çocuklarının yüzünü her daim gizleyen ünlü çift, bu geleneği bozmadı. Peki karın tadını çıkaranlarda sadece onlar mı? Dilan Çiçek Deniz, Seda Güven, İrem Sak, Volkan Demirel... İşte ünlülerin çok beğenilen kar paylaşımları.

29.01.2019 11:00 - Son Güncelleme: 29.01.2019 11:24
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Karneler alındı, sömestr başladı. Pek çok aile gibi ünlü isimler de soluğu kış tatili yapabilecekleri yerlerde aldı. İşte son olarak Sedva Güven'in Instagram'dan paylaştığı çoğu kayak merkezlerinde olan ünlü isimlerin kış stilleri...

Seda Güven

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Meryem Uzerli

İsviçre'ye giden Meryem Uzerli, Davos'taki World Economic Forum (WEF) etkinliğine katıldı. Kara bürünen Davos'tan fotoğraf paylaşan Uzerli'nin kış stili dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

İrem Sak /Bansko

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Elvin Levinler

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar onları yine sakladı! Ünlülerin kar paylaşımları

Dilan Çiçek Deniz

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