Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıdan boşanır boşanmaz kızı Melisa ve arkadaşlarıyla soluğu Miamide aldı!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşanır boşanmaz kızı Melisa ve arkadaşlarıyla soluğu Miami'de aldı!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra soluğu Miami'de aldı. Kızı Melisa ile Miami'ye giden Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına sosyal medyadan birçok yorum geldi. İşte geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak ayrılan Şeyma Subaşı'nın Miami'den paylaştığı fotoğraflar...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 12:07:20
Güncelleme: 12:14:37
ŞEYMA SUBAŞI ACUN ILICALI'DAN BOŞANDIKTAN SONRA SOLUĞU MIAMI'DE ALDI!
Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kızı Melisa'yla birlikte Amerika'ya gitmişti.
Geçen hafta kızı Melisa'yı da alarak Miami'ye giden Subaşı, tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
"BOŞANMAK HİÇ ETKİLEMEMİŞ"
Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu.
Şeyma Subaşı daha önce ise tatilden paylaştığı fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini göstermişti.