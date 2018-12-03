Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıdan boşanır boşanmaz kızı Melisa ve arkadaşlarıyla soluğu Miamide aldı!

"BOŞANMAK HİÇ ETKİLEMEMİŞ"

Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu.