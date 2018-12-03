Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)

Son dönemlerde yer aldığı proje ile adından söz ettiren genç yıldız Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisi gibi ünlü çıktı. Yine aynı projede rol aldığı arkadaşı Öner Erkan'ın sevgilisini görünce ise çok şaşıracaksınız. Peki ya Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi? Rol aldıkları projelerde başkalarına aşık olsalarda, gerçek hayatlarında onların kalbi başkalarına ait. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:41:19 Güncelleme: 12:19:00
Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)
Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?
Edvina Sponza, Demet Şener'in açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?