Aras Bulut İynemlinin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)

Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi tanıdık çıktı! (Ünlülerin sevgilileri ve eşleri)
Son dönemlerde yer aldığı proje ile adından söz ettiren genç yıldız Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisi gibi ünlü çıktı. Yine aynı projede rol aldığı arkadaşı Öner Erkan'ın sevgilisini görünce ise çok şaşıracaksınız. Peki ya Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi? Rol aldıkları projelerde başkalarına aşık olsalarda, gerçek hayatlarında onların kalbi başkalarına ait. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:41:19 Güncelleme: 12:19:00
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