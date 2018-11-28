Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı 9 yıllık ilişkilerini Eylül 2017'de nikah masasına taşımıştı. 1 yıllık evliliklerini geçtiğimiz gün bitiren ikilinin ayrılığı hakkında birden fazla sebep magazin gündeminde yerini aldı. Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma öncesinde Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın 7 maddelik boşanma protokolü imzaladığı ortaya çıktı. Protokole göre Şeyma Subaşı eski hayatına veda edecek gibi görünüyor. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın neden ayrıldığından Şeyma'nın nelerden vazgeçeceğine kadar tüm bilgiler haberimizin detayında...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:54:23 Güncelleme: 10:50:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





