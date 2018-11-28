Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı 9 yıllık ilişkilerini Eylül 2017'de nikah masasına taşımıştı. 1 yıllık evliliklerini geçtiğimiz gün bitiren ikilinin ayrılığı hakkında birden fazla sebep magazin gündeminde yerini aldı. Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma öncesinde Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın 7 maddelik boşanma protokolü imzaladığı ortaya çıktı. Protokole göre Şeyma Subaşı eski hayatına veda edecek gibi görünüyor. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın neden ayrıldığından Şeyma'nın nelerden vazgeçeceğine kadar tüm bilgiler haberimizin detayında...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:54:23 Güncelleme: 10:50:35
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

Tam 9 yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, gündem oldu. 18 Eylül 2017'de St. Tropez'de ünlü televizyoncuyla evlenen Subaşı, lüks hayatıyla da yıllardır gündemdeydi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

Ancak 21 Kasım'da alınan boşanma kararıyla ve önceki gün gerçekleşen boşanma sonrası, Şeyma Subaşı'nın bu lüks yaşantısına veda edeceği ortaya çıktı. 2009'da katıldığı 'Var Mısın Yok Musun?' programına çıkan ve yarışmadan 69 bin TL ödülle ayrılan Şeyma Subaşı, henüz 19 yaşındayken Ilıcalı'nın gönlünü çaldı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

ŞEYMA'YA KONUŞMA YASAĞI!
2014'te kızları Melisa dünyaya gelen ikilinin, boşanma öncesinde detaylı bir protokol imzaladığı öğrenildi. Av. Dr. Hakan Öncel'in katıldığı görüşmede hazırlanan 7 maddelik protokolün detayları ise şöyle...

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI

1- Şeyma Subaşı, oturduğu evden çıkarak yeni alınacak 10 milyon TL değerindeki bir eve geçecek. Ev Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı evle ilgili intifa hakkına sahip olacak.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden boşandı? Boşanma protokolü ortaya çıktı! Şeyma nelerden vazgeçecek?

2- Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak.

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