Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

Seda Sayan özel bir TV'de magazin programına konuk oldu. Oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyen Sayan, "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasını yaptı. Dün akşam ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Annemin 'Fakir' dediği durumu olmayan, her şeyi benimle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" dedi.

27 Kasım 2018 Salı, 20:53:14 Güncelleme: 21:09:28
Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

Seda Sayan özel bir TV'de magazin programına konuk oldu.

Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

Oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyen Sayan, "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasını yaptı.

Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

Seda Sayan'ın sözlerine oğlu Oğulcan Engin'den yanıt gecikmedi.

Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

Dün akşam ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

Seda Sayan fakir gelin istiyorum dedi oğlundan yanıt gecikmedi

"Annem evlenmemi istiyor ama tabii ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. 'Aşık olduğun biriyle evlen' diyor. Sonra 'fakir biriyle evlen' diyor… 'Fakir' dediği durumu olmayan, her şeyi benimle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim"

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