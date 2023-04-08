Şeyma kazanıyor Meedo saçıyor! Şeyma Subaşı aboneliğe zam yapadursun Meedo har vurup harman savursun bu kez...

"Şeyma beni engellemiş galiba. Bizim 69 TL ne olacak? Vallahi bak gider Acun'dan isterim. Söyleyin iade etsin 69 liramı. Vallahi Acun Ilıcalı'nın kapısını çalarım. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ne yaptık ya biz sana. Paramı geri istiyorum, tüketici haklarına gideceğim. Resmen bu dolandırmak değil de ne?"