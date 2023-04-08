Şeyma kazanıyor Meedo saçıyor! Şeyma Subaşı aboneliğe zam yapadursun Meedo har vurup harman savursun bu kez...
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturdu. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Bir yanda bunlar olurken bir yanda Meedo sağa sola hediyeler saçıyor.
08.04.2023 15:06 - Son Güncelleme: 08.04.2023 15:06
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı, hafta sonu yapacağı bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuştu.Nitekim öyle de oldu.
ENGELİ BASTI
Öte yandan Şeyma Subaşı, sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşa eden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti.
"Şeyma beni engellemiş galiba. Bizim 69 TL ne olacak? Vallahi bak gider Acun'dan isterim. Söyleyin iade etsin 69 liramı. Vallahi Acun Ilıcalı'nın kapısını çalarım. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ne yaptık ya biz sana. Paramı geri istiyorum, tüketici haklarına gideceğim. Resmen bu dolandırmak değil de ne?"