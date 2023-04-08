RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin "Para mara yok banka mıyım ben!" artık Prens Harry'nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

"Para mara yok banka mıyım ben!" artık Prens Harry'nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseli, Kraliyetle kötü olan ilişkiler daha beter hale getirmişti. Ardından Harry'nin kitabı tuz biber olmuştu. Şimdilerde Kral Charles'ın taç giyme törenine çağırıp çağırmayacağı merak edilen Harry ve Meghan'dan şaşırtan haberler geliyor.

08.04.2023 15:37 - Son Güncelleme: 08.04.2023 15:59
Para mara yok banka mıyım ben! artık Prens Harry’nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Kraliyet cephesinde sular durulmuyor, merak edilenler ve gerçekler gün yüzüne birer birer çıkıyor.

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Para mara yok banka mıyım ben! artık Prens Harry’nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

İngiliz yazar ve gazeteci Robert Jobson, yeni kitabı 'Our King'de (Kralımız); Sussex Dükü Prens Harry'nin yıllar önce Meghan Markle ile evlenmeyi planladığını dile getirdiğinde, o zamanlar Galler Prensi olan Charles'ın verdiği tepkiyi açıkladı.

Para mara yok banka mıyım ben! artık Prens Harry’nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşındayken hayata veda etmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles'ın oğlu Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın; Kensington Sarayı'ndan taşınmak istediklerini açıkladıkları dönemde Windsor Kalesi'ndeki bir daireye taşınmayı umdukları, ancak istediklerini alamadıkları ortaya çıkmıştı.

Para mara yok banka mıyım ben! artık Prens Harry’nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Katie Nicholl'un 'The New Royals' adlı kitabındaki iddialara göre; 38 yaşındaki Prens Harry ve 41 yaşındaki Meghan Markle'ın, Kraliçe'nin Berkshire Kontluğu'nun kalbinde yer alan bir evi istediği, ama bu isteklerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığı bildirilmişti.

Para mara yok banka mıyım ben! artık Prens Harry’nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Nicholl, DailyMail'de ilk kez yayınlanan, kitaptan bir alıntıda; "Harry ve Meghan Kensington Sarayı'ndan taşınmak istediklerini açıkladıklarında, Kraliçe onlara Windsor Great Park'taki Frogmore Cottage'ı yeni evleri olarak teklif etti" diye yazılmıştı:

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