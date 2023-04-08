"Para mara yok banka mıyım ben!" artık Prens Harry'nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...

Nicholl, DailyMail'de ilk kez yayınlanan, kitaptan bir alıntıda; "Harry ve Meghan Kensington Sarayı'ndan taşınmak istediklerini açıkladıklarında, Kraliçe onlara Windsor Great Park'taki Frogmore Cottage'ı yeni evleri olarak teklif etti" diye yazılmıştı: