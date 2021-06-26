Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle kızını sönük bıraktı! Kendine hayran bıraktı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle kızını sönük bıraktı! Kendine hayran bıraktı… Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Zara, son zamanlarda değişimi ile sık sık gündeme gelmişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı şimdi ise annesi ile çok konuşuldu. Annesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Zara, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Anne-kız için "Güzelliğini annesinden almış", "Abla-kardeş gibiler", "Zara yanında sönük kalmış" yorumları yapıldı. İşte Zara'nın ilgi odağı olan annesi…

26.06.2021 02:15 - Son Güncelleme: 26.06.2021 02:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





