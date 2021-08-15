Şevval Şahin’in 48’lik annesine bakın! İddialı mayolu pozuyla kızını solladı sosyal medyayı salladı herkes onu konuştu
Şevval Şahin'in 48'lik annesine bakın! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla sık sık adından söz ettiren Şevval Şahin, bu kez annesi ile gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, 48 yaşındaki annesinin mayolu pozlarını art arda Instagram sayfasında yayınladı. Şahin'in annesi güzelliğiyle ilgi odağı olurken, fit hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Şevval Şahin'in annesi için 'Kim der 48 yaşında', 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı. İşte Şevval Şahin'in annesinin mayolu pozları...
15.08.2021 13:13
- Son Güncelleme: 15.08.2021 13:13
Yiğit Marcus Aral ile ilişkisiyle son dönemde adından sık sık söz ettiren Şevval Şahin, akşam yemeğinde yaşanan skandal olayla uzun süre gündem olmuştu.
Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Marcus ise ikilinin romantik yemeğini basarak Kamışlı'yı denize atmıştı.
Çalkantılı özel hayatı ile çok konuşulan Şevval Şahin, bu kez 48 yaşındaki annesinin mayolu pozları ile gündem oldu.