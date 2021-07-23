Şevval Şahin dantelli iç çamaşırıyla objektif karşısına geçti paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Şevval Şahin dantelli iç çamaşırıyla objektif karşısına geçti paylaşımı olay oldu! Çalkantılı özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Şevval Şahin, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraflarla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, dantelli beyaz iç çamaşırı ile verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Şevval Şahin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
23.07.2021 23:10
- Son Güncelleme: 23.07.2021 23:50
Koronavirüs salgını döneminde Yiğit Marcus Aral ile hem düzenlediği hem de katılım sağladığı partiler nedeniyle büyük infial yaratan Şevval Şahin, son olarak ayrılık döneminde yaşadıklarıyla gündeme gelmişti.
Ayrılık haberlerinin basında yer almasından kısa bir süre sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlayan Şevval Şahin'in kıskançlık krizine giren eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, ikilinin akşam yemeğini basarak Kamışlı'yı denize atmıştı.
Şevval Şahin, magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Yiğit Marcus Aral ile tekrar bir araya gelerek hayranlarını şoke etmişti.
Çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.