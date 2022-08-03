Seversin’in Asya’sı İlayda Alişan’ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan’ın ablası hayran bıraktı

'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan'ın ablası merak edildi. İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.