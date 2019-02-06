Sevda Demirel'den Defne Samyeli'nin kızı için skandal sözler: Sonra çocuk istismarları neden arttı!

ÇOCUK İSTİSMARCILARINA HAK VERDİ!

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kizina bir türlü çeki düzen veremedi, sonrada çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadesi ile çocuk istismarcılarına hak verdi.