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Sevda Demirel'den Defne Samyeli'nin kızı için skandal sözler: Sonra çocuk istismarları neden arttı!

Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. Defne Samyeli'nin aşk hayatı ve anneliğine dair eleştiride bulunan ünlü model Sevda Demirel, Defne Samyeli'yi eleştireceğim derken çocuk istismarcılarına hak verdi. Demirel'in bu yorumu magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sevda Demirel'in Defne Samyeli ve kızını hedef gösteren sözleri...

06.02.2019 11:15 - Son Güncelleme: 06.02.2019 11:45
Sevda Demirel'den Deren Talu'nun paylaşımına sert yorum! Sevda Demirel Defne Samyeli'yi bakın neyle suçladı

Eski manken Sevda Demirel, Derin Talu üzerinden annesi Defne Samyeli'ye çok ağır sözler söyledi. Aşk yaşamaktan kızlarıyla ilgilenmediğini iddia eden Demirel'in yorumu magazin gündemine oturdu. İşte o açıklamalar...

Sevda Demirel'den Deren Talu'nun paylaşımına sert yorum! Sevda Demirel Defne Samyeli'yi bakın neyle suçladı

Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafının altına yaptığı sert yorum ile sosyal medyada olay oldu. Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel'den Deren Talu'nun paylaşımına sert yorum! Sevda Demirel Defne Samyeli'yi bakın neyle suçladı

"AŞK YAŞAMAKTAN KIZINA ÇEKİ DÜZEN VEREMEDİ!"

Sevda Demirel, Defne Samyeli'ye çok sert bir eleştiride bulundu.
Sevda Demirel'den Deren Talu'nun paylaşımına sert yorum! Sevda Demirel Defne Samyeli'yi bakın neyle suçladı

ÇOCUK İSTİSMARCILARINA HAK VERDİ!

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kizina bir türlü çeki düzen veremedi, sonrada çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadesi ile çocuk istismarcılarına hak verdi.

Sevda Demirel'den Deren Talu'nun paylaşımına sert yorum! Sevda Demirel Defne Samyeli'yi bakın neyle suçladı

Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sosyal medya paylaşımları sık sık eleştiri konusu olsa da Talu ve annesi konuya dair pek bir açıklama yapmıyor.

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