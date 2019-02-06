Sevda Demirel'den Defne Samyeli'nin kızı için skandal sözler: Sonra çocuk istismarları neden arttı!
Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. Defne Samyeli'nin aşk hayatı ve anneliğine dair eleştiride bulunan ünlü model Sevda Demirel, Defne Samyeli'yi eleştireceğim derken çocuk istismarcılarına hak verdi. Demirel'in bu yorumu magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sevda Demirel'in Defne Samyeli ve kızını hedef gösteren sözleri...
06.02.2019 11:15 - Son Güncelleme: 06.02.2019 11:45
ÇOCUK İSTİSMARCILARINA HAK VERDİ!
Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kizina bir türlü çeki düzen veremedi, sonrada çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadesi ile çocuk istismarcılarına hak verdi.
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