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Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çekişmeli boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 11 yıllık evliliğini bitiren Demet Şener, eşinin kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia etmiş ve İbrahim Kutluay'a 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Dava devam ederken ünlü manken Demet Şener, yürüyüş yaptığı sırada Edwina Sponza'yı İbrahim Kutluay'ın arabasına binerken görünce hemen telefonunu çıkartıp bu anları fotoğraflamıştı. Demet Şener ile boşanma davası iki yıldır süren İbrahim Kutluay, yıllardır yasak aşk yaşadığı Edwina Sponza ile ilk kez yan yana görüntülendi. Yıllardır objektiflerden kaçan çift, yemek sonrası mekanı el ele terk etti.

06.02.2019 09:50 - Son Güncelleme: 06.02.2019 09:56
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

DEMET ŞENER'İN ESKİ EŞİ İBRAHİM KUTLUAY SONUNDA YAKALANDI!

Demet Şener ile boşanma davası iki yıldır süren İbrahim Kutluay, yıllardır yasak aşk yaşadığı Edwina Sponza ile ilk kez yan yana görüntülendi. Harbiye'deki Zula İstanbul'a giden ikili, gözlerden uzak bir mekan tercih ediyorlar.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

EVLİLİĞİMİ YIKAN KİŞİ EDWİNA...

Yıllardır objektiflerden kaçan çift, yemek sonrası mekanı el ele terk etti. Sponza; Kutluay- Şener çiftinin 13 yıllık evliliğini yıkan kişi olarak gösterilmiş, Demet Şener, ihanete uğradığını belirterek sosyetik güzeli dava etmişti.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sevgilisini sonunda yakaladı! Ünlü ve güzel manken Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sonlandırmıştı. 13 yıllık evlilik ve 2 çocuk ardından boşanan ünlü manken Demet Şener, evliliğinin bitme sebebi olarak İbrahim Kutluay'ın kendisini sosyetik güzel Edvina Sponza ile aldatması olarak göstermişti.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDERKEN...

Boşanmalarına rağmen davaları zina unsuru yüzünden devam ederken güzel manken Demet Şener; eski eşi İbrahim Kutluay'ın 6 yıl boyunca kendisini Edvina Sponza ile aldattığıni belirtip 10 milyon lira, Edvina Sponza hakkında ise ikinci kadın davası açıp 500 bin lira tazminat talep etmişti.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

DEMET ŞENER'E YAKALANMIŞLARDI!

Her iki dava da devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar duruşmalarda sosyetik güzel Edvina Sponza ile ilişki yaşadığını inkar eden eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'de eski eşi Demet Şener'e yakalandı.

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