Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşkı Edwina Sponza yakayı ele verdi!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çekişmeli boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 11 yıllık evliliğini bitiren Demet Şener, eşinin kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia etmiş ve İbrahim Kutluay'a 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Dava devam ederken ünlü manken Demet Şener, yürüyüş yaptığı sırada Edwina Sponza'yı İbrahim Kutluay'ın arabasına binerken görünce hemen telefonunu çıkartıp bu anları fotoğraflamıştı. Demet Şener ile boşanma davası iki yıldır süren İbrahim Kutluay, yıllardır yasak aşk yaşadığı Edwina Sponza ile ilk kez yan yana görüntülendi. Yıllardır objektiflerden kaçan çift, yemek sonrası mekanı el ele terk etti.

06.02.2019 09:50 - Son Güncelleme: 06.02.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





