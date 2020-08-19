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Sevcan Orhan makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı: Makyajsız, filtresiz, nasılsam öyle yani...

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan uzunca bir süre konuşulmuştu. 38 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan türküleriyle ile geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor. 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine giren, bir süre de eski futbolcu Hasan Şaş'la aşk yaşayan Sevcan Orhan önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaştı. 38 yaşındaki şarkıcının gençlere taş çıkaran görüntüsü herkesi hayran bıraktı. İşte başta Sevcan Orhan olmak üzere ünlülerin makyajsız ve filtresiz en doğal halleri.

19.08.2020 11:54 - Son Güncelleme: 19.08.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





