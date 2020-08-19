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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile fotoğraf paylaştı ve bir ilke imza attı! Bikinili fotoğrafta göbeğini boyadı...

Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, tatilinden en güzel anları paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e birçok kişinin takip ettiği oyuncu Pınar Altuğ yine eşi Yağmur Atacan ve sevimli kızı Su ile bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğraftaki gariplik takipçilerinde gözünden kaçmadı. Çünkü Pınar Altuğ bikinili olduğu fotoğrafta göbeğini boyamıştı.

19.08.2020 13:16 - Son Güncelleme: 19.08.2020 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





