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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile fotoğraf paylaştı ve bir ilke imza attı! Bikinili fotoğrafta göbeğini boyadı...
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile fotoğraf paylaştı ve bir ilke imza attı! Bikinili fotoğrafta göbeğini boyadı...
Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, tatilinden en güzel anları paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e birçok kişinin takip ettiği oyuncu Pınar Altuğ yine eşi Yağmur Atacan ve sevimli kızı Su ile bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğraftaki gariplik takipçilerinde gözünden kaçmadı. Çünkü Pınar Altuğ bikinili olduğu fotoğrafta göbeğini boyamıştı.
19.08.2020 13:16
- Son Güncelleme: 19.08.2020 13:16
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden de Su adında bir kızları dünyaya geldi.
Şimdilerde Türkiye'in gıpta ile takip ettiği bir aile olan Atacan'lar tatilin tadını çıkarıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle İstanbul'daki evinde karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşmenin ardından teknesine geçti.
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatlinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son yüklediği kareyle yine gündeme geldi.
KENDİNE MAYO YAPTI
Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ'un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekti.
Oysaki geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ kameralara bikinili yakalanmış ve düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartmıştı.