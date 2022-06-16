Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı herkes aynı yorumu yaptı: "Hülya Avşar'ın kızı Zehra değil mi o?"
Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı herkes aynı yorumu yaptı; "Hülya Avşar'ın kızı Zehra değil mi o?" 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. İddiaların ardınadn sosyal medyada Sertab Erener, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.
16.06.2022 15:29 - Son Güncelleme: 16.06.2022 15:34
HÜLYA AVŞAR'IN KIZINA BENZETİLDİ!
Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı herkes aynı yorumu yaptı, "Hülya Avşar'ın kızı Zehra değil mi o?"
Sertab Erener, yeni şarkısının tanıtım çekimleri için poz verdi. Erener'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.
Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.
Fotoğrafları sosyal medyada olay olan ünlü şarkıcıyı, en çok Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzettiler.