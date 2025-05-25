Serpil Alkan’dan tüyler ürperten iddia! Mezarına gidip video çekti "Kuzenim Edip Akbayram bana tecavüz etti”

Edip Akbayram'ın vefatının ardından ailesi ve sevenleri yas tutarken, mezarı başında dillendirilen bir iddia gündemi sarstı. Sanatçının öz kuzeni olduğunu öne süren Serpil Alkan, yıllardır sustuğunu belirterek 14 yaşındayken Akbayram tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.
EDİP AKBAYRAM'IN KUZENİ SERPİL ALKAN'DAN ŞOK İDDİA: "14 YAŞINDAYKEN BANA TECAVÜZ ETTİ"
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz Mart ayında 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram hakkında, ölümünün ardından gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Sanatçının kuzeni olduğunu öne süren Serpil Alkan, Akbayram'ın 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
"YILLARCA SUSTUM, ŞİMDİ MEZARI BAŞINDA KONUŞUYORUM"
Sanatçının ölümünden sonra mezarı başında açıklamalarda bulunan Serpil Alkan, "14 yaşındayken kuzenim olan şahıs Edip Akbayram bana tecavüz etmişti. Yıllar sonra, annem babam vefat ettikten sonra televizyonlara çıktım, yayınlar yaptım. Kendilerini de çağırdım ama kimse yardımcı olmadı" dedi.
Serpil Alkan'ın iddiaları yalnızca bir duygusal çıkış değil. Kendisi bu olayı daha önce farklı platformlarda dile getirdiğini, ancak sanatçının hiçbir zaman yüzleşme cesaretini göstermediğini ifade etti. Başka bir videosunda "Televizyona çıktım ama yine de sessiz kaldı" açıklamasında bulundu.
AİLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Edip Akbayram'ın ailesinden – eşi Ayten Akbayram ve çocukları Türkü ile Ozan Akbayram'dan – henüz bu iddialara yönelik bir açıklama yapılmadı. Ailenin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK MI?
Serpil Alkan'ın iddialarının ardından gözler şimdi Akbayram ailesine ve olası bir hukuki sürece çevrildi. Ancak olayla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hukukçular, olayın zaman aşımına uğrayıp uğramadığı, iddiaların belgelenip belgelenemeyeceği gibi konuların detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.
KAMUOYUNDA TEPKİLER YÜKSELDİ
Serpil Alkan'ın Edip Akbayram'a yönelik mezarı başında dile getirdiği cinsel saldırı iddiası, kamuoyunda derin bir sarsıntı yarattı. Açıklamaların ardından sosyal medyada geniş bir tartışma başladı ve pek çok kullanıcı iddianın zamanlaması ile içeriğini sorguladı.
Sosyal medyada yapılan yorumlar iki ana eksende yoğunlaştı. Bir kesim, Serpil Alkan'a destek vererek "Bir kadın, çocuk yaşta yaşadığı bir travmayı dile getiriyor, saygı duymak gerekir" derken, bir diğer kesim ise "Onlarca yıl susulup, iddiaların ölümden sonra gündeme getirilmesi inandırıcılığı zedeliyor" görüşünü savundu. Kimi kullanıcılar ise olaya daha nötr yaklaşarak, "İddialar çok ciddi ama kanıt ve hukuki süreç olmadan yargıya varmak doğru olmaz" şeklinde yorum yaptı.
En çok dile getirilen soru, "Neden şimdi konuştu?" oldu. Edip Akbayram hayattayken değil de ölümünden sonra bu açıklamanın yapılmış olması, tepkileri ikiye böldü. Kimileri bu durumun travmanın ağırlığından kaynaklanabileceğini savunurken, kimileri ise iddiaya temkinli yaklaştı.
SERPİL ALKAN KİMDİR?
Edip Akbayram'ın öz kuzeni olduğunu iddia eden Serpil Alkan, Türk Sinemasında bazı filmlerde oynamıştır. İşte Serpil Alkan'ın aylar önce bir sosyal medya kanalında paylaştığı hayat hikayesi...
"ASIL MESLEĞİM KUAFÖRLÜKTÜ"
Fotoroman "Aşkın Gözüküyordu" adlı yapımda yer aldım. O zamanlar PR olarak başlamıştım. 1985 yılında ilk başrolümü aldım. Daha önce figüranlık bile yapmamıştım. Asıl mesleğim kuaförlüktü; manikür, pedikür yapardım. Bir gün sakal tıraşı yaparken, nişanlanacak bir gencin yüz derisini kaldırınca bir daha tıraş yapmamaya karar verdim.
CÜNEYT ARKIN'LA BAŞLAYAN SİNEMA SERÜVENİ
"Son Kahramanlar" filminde Cüneyt Arkın yönetmenlik yapıyordu, orada oynadım. Ardından "Şeytanın Oğulları" geldi. O dönem Japon tipli olmam dikkat çekiyordu. Bir ajans sahibi aracılığıyla figüranlık teklifi aldım, ilk kez bir film setine gittim.
Sette tanıştığım bir oyuncu bana kartvizit vererek ajansa yönlendirdi. Manol Ajans'a gittim, Hasan Utkan'la tanıştım. O da beni Cüneyt Arkın'ın aradığı tipe benzetti.
CÜNEYT ARKIN'IN SEVGİLİSİNİ OYNAYACAKTI
Üçüncü filmde Cüneyt Bey'in sevgilisini oynamam gerekiyordu. Fakat ben onun tavırlarından rahatsız olup rolü başka bir oyuncuya kaptırmak için sahneyi terk ettim. Çadırda oturdum. Yılmaz Köksal ve diğer oyuncular ikna etmeye çalıştı. Sonunda rolü kabul ettim ama gerginlik sürdü.
Filmlerden biri gazetelerde manşet oldu. Ancak üçüncü film teklifinde artık Cüneyt Bey'le çalışmak istemediğim için kabul etmedim. Yemeğe davet edildim ama babamla bir telefon görüşmesi ayarlayarak "kızımı oynatmak istemiyorum" dedirttim. Böylece projeden çekildim.
"TORPİLLE GİRMEDİM"
Sinemaya hiçbir eğitimle ya da torpille girmedim. Sıfırdan başladım, sahne kültürüm vardı ama kamera önü deneyimim yoktu. Kimsenin sevgilisi, yakını ya da torpilli ismi olmadım. Ajanslar ve yönetmenlerin zoruyla sahneye çıktım. Hayatımın kontrolünü hep kendim elimde tutmaya çalıştım.