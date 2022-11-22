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Haberler Magazin Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama 'seve seve göreceksiniz'

Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama 'seve seve göreceksiniz'

Önceki gün Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki'nin, giydiği mini etekle başı derde girmişti. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisi kalça kısmına kadar açılmıştı... Aleyna Tilki yine aynı kıyafetlerle, aşırı alkollü bir şekilde görüntülendi. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenildi. Öte yandan Tilki sosyal medya hesabından frikik açıklaması yaptı. İşte detaylar...

22.11.2022 09:12 - Son Güncelleme: 22.11.2022 09:12
Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama ’seve seve göreceksiniz’

22 yaşındaki ünlü isim, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

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Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama ’seve seve göreceksiniz’

Mini eteğiyle bakışları üzerinde toplayan genç şarkıcı, kendi aracını süren erkek arkadaşı ile ilgili olarak, "Şoförünüz mü? Mekandan beraber çıktınız?" sorularını da cevapsız bırakmıştı.

Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama ’seve seve göreceksiniz’

Eteğini çekiştirerek kapatmaya çalışsa da genç şarkıcı frikik vermekten ve gündeme gelmekten kurtulamamıştı.

Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama ’seve seve göreceksiniz’

YÜZÜNÜ ÇANTASIYLA SAKLADI

Aleyna Tilki, önceki gece Etiler'deki bir kulüp çıkışında görüntülendi.

Aleyna Tilki frikik verdiği kıyafetiyle 2 gündür partiliyormuş! Frikik karelerine bir garip açıklama ’seve seve göreceksiniz’

Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece üzerindeki kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenildi.

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