Serenay Sarıkaya'yı görenler dönüp bir daha baktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

Yapılmışız biz yıldız tozundan / Düşününce tuhaf değil mi?

Çıkınca düşünce balonundan / Duygular galip gelmez mi?

Halbuki bir derin nefes alsak / Ve kalplerimizi açsak

Gözlerimizin içine baksak / Orda bulsak / Ne arıyorsak...

Rüzgarım duy beni! Geliyorum seninle! / Koşalım mı hadi hayallerimize.

Haklısın bir gün bile / Yolu şaşırmadık.

Düştüğümüz oldu ama hiç yılmadık / Karanlık duy beni...

Korkmuyorum senden / Alice'im ben senin geçerim içinden

Bin şarkı yazdım ben özgürlüğüme / Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye.