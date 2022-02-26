Serenay Sarıkaya'nın öpücüklere boğduğu sevgilisi Umut Evirgen bu kez Nur Fettahoğlu'yla! İlan-ı aşk gibi paylaşım kafalar karıştı
Aşk var, yok derken geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birbirlerini öpmeye doyamamıştı. Bu görüntülerin üzerinden kısa bir süre geçmeden akıllara zarar bir gelişme yaşandı. Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı Umut Evirgen'le sosyal medya hesabından bir pozunu paylaşarak adeta aşkını ilan etti. İkiliden aşka dair ise henüz bir açıklama gelmedi. İşte haberin detayları...
Bu aşk üçgenine akıl sır ermez. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenen Umut Evirgen şimdi de Nur Fettahoğlu'yla mı aşk yaşıyor?
Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddiaları günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Bir süre aşklarını reddeden çift sonrasında aşklarını kabul ettiyse de ayrılmaları çok uzun sürmedi.
Bu ayrılık, Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramasından sonra bitti. Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çok değil, günlerce önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.
Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.
Ancak gelin görün ki önceki akşam Nur Fettahoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar fena halde karıştı.