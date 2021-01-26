Serenay Sarıkaya'nın 'haberim yokmuş gibi çek kanka' pozu sosyal medyayı salladı! Sibel Can da dayanamadı yorumu patlattı
Serenay Sarıkaya'nın 'haberim yokmuş gibi çek kanka' pozu sosyal medyayı salladı! Serenay'ın ev haline Sibel Can'dan da yorum gecikmedi. Daha önce Yasemin Özilhan'ın üzerinde gördüğümüz 440 TL'lik triko takım şimdi de Serenay Sarıkaya'da... Uzun bir zamandan sonra paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
26.01.2021 17:33
- Son Güncelleme: 26.01.2021 18:06
Cem Yılmaz aşkından sonra tatile çıkan ve ardından arsa alarak Kaz Dağları'na yerleşme kararı aldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, fotoğrafçı arkadaşı Burcum Baygut'tun objektifinden beğeni yağmuruna tutuldu. Ev hailyle takipçilerinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, doğal güzelliğiyle yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.