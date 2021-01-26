Serenay Sarıkaya'nın 'haberim yokmuş gibi çek kanka' pozu sosyal medyayı salladı! Sibel Can da dayanamadı yorumu patlattı

Cem Yılmaz aşkından sonra tatile çıkan ve ardından arsa alarak Kaz Dağları'na yerleşme kararı aldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, fotoğrafçı arkadaşı Burcum Baygut'tun objektifinden beğeni yağmuruna tutuldu. Ev hailyle takipçilerinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, doğal güzelliğiyle yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.