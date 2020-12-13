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Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: "Ayak numarası 55 gibi..."

Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu. Kendinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Serenay Sarıkaya, ayrılığın ardından İstanbul'u terk etti. Rotayı Kaz Dağları'na çeviren Serenay Sarıkaya, Ayvacık'ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı. Bir süredir Ayvacık'ta bulunan Sarıkaya'dan karantina pozu geldi. Güneşlenirken çekildiği fotoğrafı paylaşan oyuncunun ayak numarası dikkat çekti.

13.12.2020 11:35 - Son Güncelleme: 13.12.2020 11:35
Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: Ayak numarası 55 gibi...

Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu, genç oyuncu fena ti'ye alındı. Oyuncu Serenay Sarıkaya, ocak ayından bu yana birlikte olduğu Cem Yılmaz ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı.

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Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: Ayak numarası 55 gibi...

Ayrılığın ardından soluğu annesi Ümran Hanım'ın yanında Kaz Dağları'nda alan Sarıkaya, buradan arsa satın aldı. Hafta sonu pandemi nedeni ile gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bahçede güneşlenen Sarıkaya'nın pozu sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: Ayak numarası 55 gibi...

Oyuncunun, "Güneş enerjisi ile çalışanlar kulübü başkanı... Herkes evde" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar dikkat çekti. Birçok kişi, fotoğrafta bulunan derinlik nedeni ile Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında photoshop olduğunu ileri sürerken, bazıları da işte böyle yorumlarda bulundu...

Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: Ayak numarası 55 gibi...

29 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında yaptığı paylaşımla da aynı konuyla gündeme gelmişti.

Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: Ayak numarası 55 gibi...

Sosyal medyada, 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş', 'Ayak ayak değil kürek' şeklinde yorumlar yapıldı.

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