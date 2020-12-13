Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: "Ayak numarası 55 gibi..."
Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu. Kendinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Serenay Sarıkaya, ayrılığın ardından İstanbul'u terk etti. Rotayı Kaz Dağları'na çeviren Serenay Sarıkaya, Ayvacık'ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı. Bir süredir Ayvacık'ta bulunan Sarıkaya'dan karantina pozu geldi. Güneşlenirken çekildiği fotoğrafı paylaşan oyuncunun ayak numarası dikkat çekti.
Oyuncunun, "Güneş enerjisi ile çalışanlar kulübü başkanı... Herkes evde" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar dikkat çekti. Birçok kişi, fotoğrafta bulunan derinlik nedeni ile Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında photoshop olduğunu ileri sürerken, bazıları da işte böyle yorumlarda bulundu...