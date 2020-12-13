Serenay Sarıkaya'nın güneşlenme pozu olay oldu! Sarıkaya fena ti'ye alındı: "Ayak numarası 55 gibi..."

Oyuncunun, "Güneş enerjisi ile çalışanlar kulübü başkanı... Herkes evde" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar dikkat çekti. Birçok kişi, fotoğrafta bulunan derinlik nedeni ile Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında photoshop olduğunu ileri sürerken, bazıları da işte böyle yorumlarda bulundu...