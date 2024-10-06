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Serenay Sarıkaya'nın evindeki eşyalar servet değerinde! Yatak 400 bin TL, kanepe...

Bir dergi çekimi için evinin kapılarını aralayan Serenay Sarıkaya, şu sıralar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sadece mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenilen Sarıkaya'nın kazancı da dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 07:02
Serenay Sarıkaya’nın evindeki eşyalar servet değerinde! Yatak 400 bin TL, kanepe...

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak eviyle gündeme bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya’nın evindeki eşyalar servet değerinde! Yatak 400 bin TL, kanepe...

Farklı tartışmaların kapısını aralayan evinden sonra Sarıkaya'nın kazancı en çok konuşulanlar arasına girdi.

Serenay Sarıkaya’nın evindeki eşyalar servet değerinde! Yatak 400 bin TL, kanepe...

Sarıkaya'nın tasarım yatağının 400 bin TL, leopar desenli kanepesinin 600 bin TL, pufunun 8 bin TL, mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

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