Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı! Orhan Gencebay ve Fuat Güner yalnız bırakmadı

Sanatçı Mazhar Alanson'un opera sanatçısı Hale Alanson ile evliliğinden olan kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972-2002 arasında evli kalmıştı.
AYNI FİLMDE OYNAMIŞLARDI
Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı ve 2009'da yayınlanan "Kirpi" isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson da rol almıştı.