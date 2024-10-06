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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı! Orhan Gencebay ve Fuat Güner yalnız bırakmadı

MFÖ grubunun sevilen ismi Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde kızı Eda Alanson'u kaybetmenin derin acısını yaşadı. Bu büyük kayıp sonrasında sosyal medya hesaplarında sessiz kalan ünlü sanatçı, günler sonra ilk kez bir paylaşımda bulundu ve duygularını "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın." sözleriyle dile getirdi. Bugün ise Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye aynı zamanda MFÖ grubundan Fuat Güner ve Orhan Gencebay da katıldı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:35
Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı! Orhan Gencebay ve Fuat Güner yalnız bırakmadı

Sanatçı Mazhar Alanson'un opera sanatçısı Hale Alanson ile evliliğinden olan kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı! Orhan Gencebay ve Fuat Güner yalnız bırakmadı

Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972-2002 arasında evli kalmıştı.

Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı! Orhan Gencebay ve Fuat Güner yalnız bırakmadı

AYNI FİLMDE OYNAMIŞLARDI

Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı ve 2009'da yayınlanan "Kirpi" isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson da rol almıştı.

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