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Serenay Sarıkaya'nın eski halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak sevgilisi Cem Yılmaz'ı annesi Ümran Seyhan ile ayaküstü tanıştıran Serenay Sarıkaya, hayranlarının yakın merceğinde! Cem ve Serenay hakkında bilgi araştıran sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın eski fotoğraflarıyla şoke oldu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın estetik harikası olduğu ortaya çıktı. İşte hayranlarına 'Demek sen de doğal değilsin' dedirten Serenay Sarıkaya...

13.04.2020 08:46 - Son Güncelleme: 13.04.2020 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





