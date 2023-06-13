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Serenay Sarıkaya'nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar "Serenay da olsan çatlakların oluyor" Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarrla sosyal medyanın gündeminde. Rol aldığı müzikalin son oyununun ardından katıldığı partide kurtlarını döken Serenay Sarıkaya soluğu Yunanistan'da aldı. Mikonos'ta 1 aylık ev kiralayan Sarıkaya, tatilin tadını çıkarırken paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallıyor.

13.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 13.06.2023 11:06
Serenay Sarıkaya’nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar Serenay da olsan çatlakların oluyor Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

Olay kadın Serenay Sarıkaya bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.

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Serenay Sarıkaya’nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar Serenay da olsan çatlakların oluyor Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı müzikalin final partisindeki kalça dansıyla gündeme gelmişti güzel yıldız.

Serenay Sarıkaya’nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar Serenay da olsan çatlakların oluyor Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

Daha önce de dans videoları çok konuşulan Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yemeğine yine ayaklarıyla da çok konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya’nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar Serenay da olsan çatlakların oluyor Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

Sonrasında da katıldığı bir davetteki tarzıyla yerden yere vurulan Sarıkaya, geçtiğimiz gün yaz sezonunu açmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın bitmek bilmeyen tatilinden olay pozlar Serenay da olsan çatlakların oluyor Ayaklarıyla günlerce konuşulmuştu

"NASIL BAŞLADI NASIL BİTTİ"

Sarıkaya, yaklaşık 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine tatil pozlarını paylaştı.

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