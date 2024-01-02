Serenay Sarıkaya'nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Serenay Sarıkaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Annesi Ümran Seyhan da öyle. Annesi Ümran Seyhan'ın, yine bir oyuncu olan Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'la yaşadığı aşk magazin manşetlerini süslüyor günlerde. Konuya dair Sarıkaya'dan net bir açıklama gelmezken en çok merak edilen isim, Sarıkaya'nın babası. İşte detaylar...
Son yılların adından söz ettiren isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, son dönemde ise annesiyle gündemde.
Sarıkaya'nın annesinin, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Günlerce konuşulan bu olay sonrası en çok merak edilen bir isim daha var.