Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel'den kızı hakkında ilginç savunma
Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüsü hakkında konuştu. Aleyna Tilki önceki gün, adı daha önce Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar ile kameralara takıldı. Babası yaşındaki Demirhisar ile arasında aşk olduğu ileri sürülen Aleyna Tilki'nin özel hayatı hakkında annesi bakın ne söyledi...
24.12.2021 14:09
- Son Güncelleme: 24.12.2021 14:18
Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel'den kızı hakkında ilginç savunma geldi.
Aleyna Tilki babası yaşındaki evli ve iki çocuklu adamla yakalandı! Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile kameralara takılan genç şarkıcı magazin gündemine bomba gibi düştü.