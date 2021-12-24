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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel'den kızı hakkında ilginç savunma

Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel'den kızı hakkında ilginç savunma

Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüsü hakkında konuştu. Aleyna Tilki önceki gün, adı daha önce Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar ile kameralara takıldı. Babası yaşındaki Demirhisar ile arasında aşk olduğu ileri sürülen Aleyna Tilki'nin özel hayatı hakkında annesi bakın ne söyledi...

24.12.2021 14:09 - Son Güncelleme: 24.12.2021 14:18
Serenay Sarıkaya’nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel’den kızı hakkında ilginç savunma

Serenay Sarıkaya'nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel'den kızı hakkında ilginç savunma geldi.

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Serenay Sarıkaya’nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel’den kızı hakkında ilginç savunma

Aleyna Tilki babası yaşındaki evli ve iki çocuklu adamla yakalandı! Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile kameralara takılan genç şarkıcı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya’nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel’den kızı hakkında ilginç savunma

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Serenay Sarıkaya’nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel’den kızı hakkında ilginç savunma

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Serenay Sarıkaya’nın aşkı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti Aleyna Tilki... Anne Havva Öztel’den kızı hakkında ilginç savunma

CAMLARI PERDE İLE KAPATTILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattı.

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