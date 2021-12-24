Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz'a veda! Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan acılı eş Canan Tınaz: 'Doktor ihmali var'

CANAN TINAZ ŞÖYLE KONUŞTU:

"Burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas kanseri, evet ama iki yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz."