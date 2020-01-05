Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu
Son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında ilk sıralarda yer alan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya annesiyle gündem oldu. Her giydiği, her dediği, saçı, makyajı, sevgilileri, ayrılıkları, boyu, yaşı ve onun hakkında aklınıza gelebilecek her şey en ince ayrıntısına kadar merakla takip ediliyor. Özel hayatı yakın mercek altında olan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Kızıyla yaşıt gibi duran Ümran Seyhan'ı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Serenay Sarıkaya'nın annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri.
05.01.2020 18:16
- Son Güncelleme: 05.01.2020 18:16
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