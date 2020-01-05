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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında ilk sıralarda yer alan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya annesiyle gündem oldu. Her giydiği, her dediği, saçı, makyajı, sevgilileri, ayrılıkları, boyu, yaşı ve onun hakkında aklınıza gelebilecek her şey en ince ayrıntısına kadar merakla takip ediliyor. Özel hayatı yakın mercek altında olan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Kızıyla yaşıt gibi duran Ümran Seyhan'ı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Serenay Sarıkaya'nın annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri.

05.01.2020 18:16 - Son Güncelleme: 05.01.2020 18:16
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Son dönemin parlayan ismi Serenay Sarıkaya, oyunculuğu kadar sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesini merak eden hayranlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Geçtiğimiz yaz aylarında hamilelik iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın annesi görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Serenay Sarıkaya 'nın annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Hilal Altınbilek

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Almeda Abazi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kızından daha genç! Görenler şoke oldu

Almeda Abazi ve annesi

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