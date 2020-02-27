Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine düşmüş, ardından Defne Samyeli'nin ihaneti kabul etmesi ile bu ilişki herkes tarafından yakın merceğe alınmıştı. Evlenecekleri iddia edilen çiftten Serenay Sarıkaya çnceki gün bir güzellik merkezinde görüntülendi.