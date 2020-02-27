Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ederken ikili artık ilişkilerinden bahsetmekten kaçmak için her yolu deniyor. Önceki gün Cem Yılmaz, Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullanırken gözler Serenay'a çevrildi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, gazetecilerden kaçmak için çareyi Anadolu Yakası'nda dolaşmakta buldu. Güzellik merkezine giden Serenay Sarıkaya için herkes seferber oldu.
27.02.2020 09:42
- Son Güncelleme: 27.02.2020 09:53
SAKSILARI ÇEKTİRİP ARACI MEKANA SIFIR YANAŞTIRTTI
Serenay Sarıkaya, gazetecilerden kaçmak için çareyi Anadolu Yakası'nda dolaşmakta buldu. Önceki gün Caddebostan'da bir güzellik merkezine giden oyuncu için herkes seferber oldu. Oyuncu çıkmadan önce etraftaki saksılar kenara çekilip aracı mekana sıfır yanaştırıldı.
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