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Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ederken ikili artık ilişkilerinden bahsetmekten kaçmak için her yolu deniyor. Önceki gün Cem Yılmaz, Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullanırken gözler Serenay'a çevrildi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, gazetecilerden kaçmak için çareyi Anadolu Yakası'nda dolaşmakta buldu. Güzellik merkezine giden Serenay Sarıkaya için herkes seferber oldu.

27.02.2020 09:42 - Son Güncelleme: 27.02.2020 09:53
Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine düşmüş, ardından Defne Samyeli'nin ihaneti kabul etmesi ile bu ilişki herkes tarafından yakın merceğe alınmıştı. Evlenecekleri iddia edilen çiftten Serenay Sarıkaya çnceki gün bir güzellik merkezinde görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

SAKSILARI ÇEKTİRİP ARACI MEKANA SIFIR YANAŞTIRTTI

Serenay Sarıkaya, gazetecilerden kaçmak için çareyi Anadolu Yakası'nda dolaşmakta buldu. Önceki gün Caddebostan'da bir güzellik merkezine giden oyuncu için herkes seferber oldu. Oyuncu çıkmadan önce etraftaki saksılar kenara çekilip aracı mekana sıfır yanaştırıldı.

Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

OMZUNDA MONTUYLA SOKAĞA ÇIKTI

Omzuna attığı montuyla dışarı çıkan Sarıkaya'yı görenler, "Hanımağa geliyor" diye espri yaptı.
Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

Geçtiğimiz günlerde Serenay'ın sokakta yürüyemez hale geldiği ve bunun için kendince önlemler aldığı ortaya çıkmıştı. İşte Serenay'ın önlemleri...

Serenay Sarıkaya'dan 'bu kadarı da pes' dedirten hareket! Kaçmak için...

SERENAY'IN ÖNLEMLERİ

Sıklıkla gittiği AVM'lerde dolaşmıyor.

Meşhur kafe ve restoranlardan uzak duruyor.

İş görüşmelerinde mekanın arka kapısından çıkmayı tercih ediyor.

Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışlarda aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyor.

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