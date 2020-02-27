Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova arasındaki fark şaşırttı!

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarına imzasını atmaya, herkesi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde dizinin iki güzeli Müjgan ve Züleyha yine karşı karşıya gelecek.

Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir. Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.