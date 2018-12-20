Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! Serenay Sarıkaya kimdir? İşte Serenay'ın rüyası...

Serenay Sarıkaya ilk kez bir müzikalde yer alacak. Oyunculuğu, güzelliği ve sesiyle herkesin sevgisini kazanan Serenay Sarıkaya uzun bir süredir hiçbir projede yer almıyordu. Serenay'dan sonunda beklenen adım geldi. Herkesin merakla beklediği projeyi Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından samimi ifadelerle duyurdu. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir? İşte Serenay Sarıkaya'ın yeni projesi ve sosyal medya paylaşımı...

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:46:57 Güncelleme: 09:56:12
Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! İşte Serenay Sarıkaya'nın rüyası...

SERENAY HARİKALAR DİYARINDA

1865'te Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında" bu kez müzikal oluyor.

Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! İşte Serenay Sarıkaya'nın rüyası...

Serenay Sarıkaya da müzikalde Alice olarak seyirci karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, yeni rolü için dans provaları ve şan derslerine hız verdi.

Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! İşte Serenay Sarıkaya'nın rüyası...

SERENAY UKELE ÇALACAK

Bir yandan da ukulele adlı müzik aletini çalmayı öğrenen Sarıkaya, heyecanlı olduğunu söylüyor: "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim her şey var içinde."

Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! İşte Serenay Sarıkaya'nın rüyası...

Serenay Sarıkaya, müzikal için "Klasik bir hikayeyi çağdaş bir sahne diliyle günümüz seyircisiyle buluşturacak olan 'Alice', kostümleriyle, dekoruyla, şarkılarıyla, koreografisiyle, fantastik bir yolculuk, bir büyüme hikayesi" dedi.

Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! İşte Serenay Sarıkaya'nın rüyası...

SERENAY SEVİNCİNİ BU ŞEKİLDE PAYLAŞTI

Güzel Oyuncu, instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla, yeni projesini açıklamadı ama yepyeni bir heyecanla dolu olduğunu aktardı.

Sarıkaya, paylaşımına "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde… Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya…! [🌈] Ama hayatımın en güzel rüyası. [😍] [❤] Öyle güzelki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için…" notunu düştü.

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