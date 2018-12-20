Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! Serenay Sarıkaya kimdir? İşte Serenay'ın rüyası...
Serenay Sarıkaya ilk kez bir müzikalde yer alacak. Oyunculuğu, güzelliği ve sesiyle herkesin sevgisini kazanan Serenay Sarıkaya uzun bir süredir hiçbir projede yer almıyordu. Serenay'dan sonunda beklenen adım geldi. Herkesin merakla beklediği projeyi Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından samimi ifadelerle duyurdu. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir? İşte Serenay Sarıkaya'ın yeni projesi ve sosyal medya paylaşımı...
20 Aralık 2018 Perşembe, 09:46:57 Güncelleme: 09:56:12
SERENAY SEVİNCİNİ BU ŞEKİLDE PAYLAŞTI
Güzel Oyuncu, instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla, yeni projesini açıklamadı ama yepyeni bir heyecanla dolu olduğunu aktardı.
Sarıkaya, paylaşımına "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde… Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya…! [🌈] Ama hayatımın en güzel rüyası. [😍] [❤] Öyle güzelki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için…" notunu düştü.
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