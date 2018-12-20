Serenay Sarıkaya yepyeni bir yolculuğa çıkıyor! Serenay Sarıkaya kimdir? İşte Serenay'ın rüyası...

SERENAY SEVİNCİNİ BU ŞEKİLDE PAYLAŞTI

Güzel Oyuncu, instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla, yeni projesini açıklamadı ama yepyeni bir heyecanla dolu olduğunu aktardı.

Sarıkaya, paylaşımına "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde… Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya…! [🌈] Ama hayatımın en güzel rüyası. [😍] [❤] Öyle güzelki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için…" notunu düştü.