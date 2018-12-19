Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Cardiff City'nin 11 milyon Euro'ya transfer ettiği İngiliz forvet Bobby Reid'in fenomen eşi Summer Bianca, sosyal medyada verdiği ipuçları ve etkileyici güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:26:45 Güncelleme: 22:42:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





