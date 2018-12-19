Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
Cardiff City'nin 11 milyon Euro'ya transfer ettiği İngiliz forvet Bobby Reid'in fenomen eşi Summer Bianca, sosyal medyada verdiği ipuçları ve etkileyici güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:26:45
Güncelleme: 22:42:23
Instagram'da 111 bin takipçisi bulunan Bianca, diş beyazlatma ipuçlarından, yüksek bir at kuyruğunun nasıl bağlanacağına kadar takipçileriyle her türlü ipuçlarını paylaşıyor.
Ayrıca göz alıcı yaşam tarzını da hayranlarıyla paylaşan Bianca'nın gönderileri beğeni yağmuruna tutuluyor.
Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Bianca, seyehat etmekten büyük zevk aldığını yorumlarda belirtiyor.
İşte binlerce beğeni alan Bianca'nın fotoğraflarından biri daha...
İŞTE ÜNLÜ FUTBOLCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİİ
Harun Tekin & Ceyda Tekin