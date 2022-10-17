Serenay Sarıkaya taytını çekti spor pozu bomba! Kaslarını gösterdi gören dönüp bir daha baktı: "Afet-i devran"
Serenay Sarıkaya taytını çekti spor pozu bomba! Kaslarını gösterdi gören dönüp bir daha baktı. Umut Evirgen'le ayrılan Serenay Sarıkaya'nın spor mutluluğu sosyal medya gündeminde. Fit görünümü ile dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın o karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarıkaya'yı görenler, "Afet-i devran" , "Doğal halin ble güzel" yorumları yaptı.
17.10.2022 17:22 - Son Güncelleme: 17.10.2022 17:22
"AFET-İ DEVRAN"
Serenay Sarıkaya taytını çekti spor pozu bomba! Kaslarını gösterdi gören dönüp bir daha baktı.
İlişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, "İlişki konularında hep bodoslama dalan bir insanım. O konuda meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime yaptığım kadar sorgulayıcı olamıyorum. Birden kendimi akışa bırakıveriyorum. İlle aşk olmasına gerek yok, sevdiğim insanlar söz konusu olduğunda da böyleyim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Spor pozuyla bir kez daha adından söz ettiren Serenay Sarıkaya gündeme bomba gibi düştü. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...