Serenay Sarıkaya taytını çekti spor pozu bomba! Kaslarını gösterdi gören dönüp bir daha baktı: "Afet-i devran"

İlişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, "İlişki konularında hep bodoslama dalan bir insanım. O konuda meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime yaptığım kadar sorgulayıcı olamıyorum. Birden kendimi akışa bırakıveriyorum. İlle aşk olmasına gerek yok, sevdiğim insanlar söz konusu olduğunda da böyleyim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.