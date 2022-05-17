Serenay Sarıkaya süper mini ve büstiyerle fizik şov yaptı ama kafasını kimse anlamadı 'vicdansız!' Yok böyle tarz
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper minisi ve büstiyeriyle pozlarını yayınladı. Fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak Serenay Sarıkaya'nın ilginç baş aksesuarlı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Sarıkaya, binlerce alev emojisiyle yorum yapılan paylaşımına "Selam, naber" notunu ekledi. Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yapanlar arasında Merve Dizdar, İbrahim Selim, Önder Tiryaki gibi isimler vardı.
17.05.2022 15:02 - Son Güncelleme: 17.05.2022 16:16
Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Geçtiğimiz gün göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya reklam yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi, sosyal medyayı yaktı geçti.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, lansmandaki tarzıyla ve dansıyla adından söz ettirdi.