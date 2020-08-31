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Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...

Serenay Sarıkaya mayolu pozuyla kumsalda gülücük saçtı. 29 yaşındaki oyuncu, tatiline devam ediyor. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz ile tekne tatilinde görüntülenen ve ardından su altında çekildiği bikinili karelerini paylaşan Serenay Sarıkaya, makyajsız haliyle kumsalda gülümserken poz verdi. Gülmenin önemi ve gerekliliği üzerine bir paylaşımda bulunan Sarıkaya'ya ilk yorum annesi Ümran Seyhan'dan geldi. Seyhan, kızının mayolu fotoğrafına, 'Aşkım' notunu yazdı.

31.08.2020 14:47 - Son Güncelleme: 31.08.2020 15:16
Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tekne tatilinde görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan su altında çekildiği fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya, bu kez de kumsalda gülücük saçarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...

En doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram hesabından görücüye çıkaran Sarıkaya, dakikalar içerisinde binlerce beğeni alan karelerini: "Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...

Sarıkaya'nın paylaşımına ilk yorum yapan kişi annesi Ümran Seyhan olurken, Demet Akalın'ın da yazısı dikkatlerden kaçmadı.Güzel oyuncunun paylaşımlarını yakından takip eden ve yorumsuz bırakmayan Akalın, yeni gelen fotoğraflara, "O yazdıkların bir tek sana yakışıyor ama" yazdı. İşte Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...

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Serenay Sarıkaya sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtı! İşte 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın kumsaldaki halleri...
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