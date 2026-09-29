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Serenay Sarıkaya Paris’i salladı! Altın rengi püsküllü elbisesiyle büyüledi: Kendall Jenner ile samimi anlar

Fransa'da düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamında küresel güzellik elçisi olduğu markanın Le Défilé etkinliğinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, büyüleyici tarzıyla Türkiye'yi gururla temsil etti. Eyfel Kulesi'nin önünde altın rengi, püsküllü ve iddialı elbisesiyle boy gösteren ünlü oyuncu; Kendall Jenner, Jane Fonda, Viola Davis ve Cara Delevingne gibi dünya yıldızlarıyla aynı podyumu paylaştı.

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Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda podyuma çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Paris Moda Haftası, moda ve güzellik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor.

L'Oréal Paris'in küresel güzellik elçisi Serenay Sarıkaya da markanın bu yıl dokuzuncu kez düzenlediği Le Défilé etkinliğinde podyuma çıkarak Türkiye'yi temsil etti.

Video Oynatma İkonu Serenay Sarıkaya Paris'i salladı
Eyfel Kulesi önünde ’Değerini Ortaya Koy’ temalı defile

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE DEFİLE

Le Défilé L'Oréal Paris, 28 Eylül Pazartesi akşamı Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da düzenlendi.

Marka, Paris Moda Haftası'nın resmî partneri olarak defileyi bu yıl dokuzuncu kez sahneledi; "Express Your Worth" (Değerini Ortaya Koy) temasıyla kadınların güçlenmesi ve kapsayıcılık öne çıktı.

Altın rengi püsküllü elbisesiyle göz kamaştırdı

ALTIN RENGİ PÜSKÜLLÜ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Moda ve güzelliğin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yapılan etkinlik, Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

Altın rengi, derin göğüs dekolteli ve baştan aşağı püsküllerle tasarlanan iddialı elbisesiyle kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, podyumdaki yürüyüşü, sahne enerjisi ve zarif tarzıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Elbisenin İspanyol tasarımcı Isabel Sanchis imzalı olduğu ve fiyatının 9.496 euro (yaklaşık 528 bin TL) olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada hayranlarından tam not aldı

Defile görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olan oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Hayranları Sarıkaya'nın güzelliğine, aurasına, kıyafetini taşıma biçimine ve podyumdaki duruşuna övgüler yağdırdı.

"Bambaşka bir seviye", "Aura kadın", "Bu nasıl bir güzellik" ve "Çok iyi taşımış" yorumları dikkat çekti.

Kendall Jenner ve Jane Fonda ile aynı podyumda yürüdü

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI PODYUMDA

Sinema, moda ve spor dünyasının önde gelen temsilcilerini buluşturan defilenin açılışını, yüksek yakalı ve derin yırtmaçlı transparan siyah elbisesiyle dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner yaptı.

Gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de 88 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood oyuncusu Jane Fonda oldu.

Hollywood ve moda dünyasının yıldızlarıyla buluştu

Sarıkaya; Jenner ve Fonda'nın yanı sıra Kristen Bell, Viola Davis, Eva Longoria, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Simone Ashley, Philippine Leroy-Beaulieu, Mika Abdalla, Jacob Rott, Aja Naomi King ve Lindsey Vonn gibi tanınmış isimlerle aynı podyumu paylaştı.

Serenay Sarıkaya Paris’i salladı! Altın rengi püsküllü elbisesiyle büyüledi: Kendall Jenner ile samimi anlar

Defilenin ardından Kendall Jenner'la bir araya gelen Sarıkaya'nın ünlü modelle samimi sohbeti ve şakalaştığı anlar kameralara yansıdı. İkilinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Gösterinin kapanışında izleyicileri bir müzik sürprizi karşıladı.

Celine Dion finalde sahneye çıkarak sürpriz yaptı

FİNALDE CELINE DION SÜRPRİZİ

Bu ayın başlarında başlayan konser serisi için Paris'te bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, sahneye çıkarak "I'm Alive" şarkısını seslendirdi. Defilenin finalinde podyumdaki tüm yıldızlar Dion'a eşlik etti

Defile öncesi Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı

DEFİLE ÖNCESİ HEYECANINI PAYLAŞMIŞTI

Serenay Sarıkaya, defile öncesinde duyduğu gurur ve heyecanı şu sözlerle dile getirmişti:

Paris Moda Haftası'nın en özel anlarından biri olan Le Défilé'de yer almak benim için çok değerli. Dünyanın farklı noktalarından ilham veren ve güzelliğe yön veren kadınlarla aynı sahneyi paylaşırken Türkiye'yi temsil edecek olmak bu deneyimi benim için daha da anlamlı kılıyor.

L’Oréal Paris’in güçlü mesajını Paris’te taşıdı

L'Oréal Paris'in yıllardır kadınlara ilham veren 'Çünkü biz buna değeriz' mesajını Paris'te, bir Türk kadını olarak taşıyacak olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Defile gününü sabırsızlıkla bekliyorum.

(Fotoğraflar sosyal medya ve Getty Images'dan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin