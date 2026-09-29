DEFİLE ÖNCESİ HEYECANINI PAYLAŞMIŞTI

Serenay Sarıkaya, defile öncesinde duyduğu gurur ve heyecanı şu sözlerle dile getirmişti:

Paris Moda Haftası'nın en özel anlarından biri olan Le Défilé'de yer almak benim için çok değerli. Dünyanın farklı noktalarından ilham veren ve güzelliğe yön veren kadınlarla aynı sahneyi paylaşırken Türkiye'yi temsil edecek olmak bu deneyimi benim için daha da anlamlı kılıyor.