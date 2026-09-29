Serenay Sarıkaya Paris’i salladı! Altın rengi püsküllü elbisesiyle büyüledi: Kendall Jenner ile samimi anlar
Fransa'da düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamında küresel güzellik elçisi olduğu markanın Le Défilé etkinliğinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, büyüleyici tarzıyla Türkiye'yi gururla temsil etti. Eyfel Kulesi'nin önünde altın rengi, püsküllü ve iddialı elbisesiyle boy gösteren ünlü oyuncu; Kendall Jenner, Jane Fonda, Viola Davis ve Cara Delevingne gibi dünya yıldızlarıyla aynı podyumu paylaştı.
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