Barbara Palvin ile Dylan Sprouse ilk bebeklerine kavuştu: Bebeğin yüzü ve ismi sır gibi saklanıyor
Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikâh masasına taşıyan dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse, anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Bir kız bebek sahibi olduklarını sosyal medya hesaplarından esprili bir paylaşımla duyuran çift, televizyon karşısında beyzbol maçı izledikleri aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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