Barbara Palvin ile Dylan Sprouse ilk bebeklerine kavuştu: Bebeğin yüzü ve ismi sır gibi saklanıyor

Beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2023'te nikâh masasına oturan Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 32 yaşındaki Palvin ile 34 yaşındaki Sprouse, bir kız bebek sahibi olduklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.