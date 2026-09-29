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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse ilk bebeklerine kavuştu: Bebeğin yüzü ve ismi sır gibi saklanıyor

Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikâh masasına taşıyan dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse, anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Bir kız bebek sahibi olduklarını sosyal medya hesaplarından esprili bir paylaşımla duyuran çift, televizyon karşısında beyzbol maçı izledikleri aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse ilk kez anne-baba oldu

Beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2023'te nikâh masasına oturan Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 32 yaşındaki Palvin ile 34 yaşındaki Sprouse, bir kız bebek sahibi olduklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

Ünlü çift bebeklerini esprili notla duyurdu

ESPRİLİ BİR NOTLA DUYURDULAR

Los Angeles Dodgers beyzbol takımının formalarını giyen çift, bebeklerini kucaklarına alarak televizyonda maç izledikleri anları takipçileriyle paylaştı. Minik kızlarının aralarında olduğu fotoğrafta mutlulukları dikkat çeken ikili, paylaşımına "Bu yıl İşçi Bayramı'nı kelimenin tam anlamıyla yaşadık" notunu düştü.

Bebeğin ismi ve yüzü gizli tutuldu

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda bebeğin yüzüne ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Çift, kızlarının ismini de henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Hamilelik haberi Cannes’da açıklanmıştı

HAMİLELİK HABERİNİ CANNES'DA DUYURMUŞTU

Barbara Palvin, hamile olduğunu geçtiğimiz mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında duyurmuştu. İkili, temmuz ayında katıldıkları bir podcast programında ise kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

Dylan Sprouse: Kız babası olmaktan çok heyecanlıyım

Dylan Sprouse, programda "Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

Palvin hamilelik sürecinde zorlu günler yaşadı

HAMİLELİK SÜRECİNDE ZORLU GÜNLER YAŞADI

Aynı programda hamilelik sürecinde yaşadığı fiziksel zorlukları anlatan Palvin; sırt ağrısı, uyku sorunları ve iştah değişiklikleri yaşadığını söylemişti. Ünlü model, bu nedenle hamileliğinin tadını yeterince çıkaramadığını düşünüp zaman zaman kendisini suçlu hissettiğini de paylaşmıştı.

Çift sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçti

Uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen çiftin, Palvin'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği biliniyordu. Endometriozis (çikolata kisti) teşhisi bulunan ünlü modelin, hamilelik şansını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl ameliyat olduğu belirtilmişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin