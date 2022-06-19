Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta fena ifşa oldu! Gizli tatilden bomba görüntüler ortaya çıktı bikinili Serenay...
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta fena ifşa oldu! Gizli tatilden bomba görüntüler ortaya çıktı, böylece bikinili Serenay dans ettiği halleri ile 2022 yaz tatilinden ilk pozlarını vermiş oldu. İşte işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaz tatilinden kareler...
19.06.2022 12:05 - Son Güncelleme: 19.06.2022 12:11
SERENAY VE UMUT'UN GİZLİ TATİLİ!
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta fena ifşa oldu! Gizli tatilden bomba görüntüler ortaya çıktı bikinili Serenay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatili görüntüleri...
Geçtiğimiz şubat ayında Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka gelmiş ve eline mikrofonu alıp şarkı söylemişti. İkili, Evirgen'in sahibi olduğu mekanda samimi halleriyle dikkat çekmişti.