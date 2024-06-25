Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa yakalandı! Sosyal medya ikna olmadı! Serenay cephesinden yeni hamle geldi

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, bir süre önce gönlünü Mert Demir'e kaptırıp yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, aşklarının gerçek olduğu konusunda ise hayranlarını bir türlü ikna edemedi. Yaşadıkları aşk ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, son olarak Kandilli sokaklarında objektiflere takıldı. Sarmaş dolaş yürüyen çift, dudak dudağa yakalandı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü ancak çoğu kişi yine de bu aşk için "Reklam" dedi. Görüntülerin ardından Serenay Sarıkaya cephesinden yeni hamle geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisine jesti çok konuşuldu. İşte Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in o görüntüleri ve haberin detayları...