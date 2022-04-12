Serenay Sarıkaya ile havuz pozları sonrası ’mahrem görüntülerimizi çektiler’ diyerek savcılığa koşmuştu Cem Yılmaz... Mahkemeden karar!

Cem Yılmaz, sevgilisini görüntüleyenler hakkında şu ifadeleri kullandı: Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.