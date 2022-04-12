Serenay Sarıkaya ile havuz pozları sonrası 'mahrem görüntülerimizi çektiler' diyerek savcılığa koşmuştu Cem Yılmaz... Mahkemeden karar!
Serenay Sarıkaya ile havuz pozları sonrası 'mahrem görüntülerimizi çektiler' diyerek savcılığa koşmuştu Cem Yılmaz... Mahkemeden karar çıktı! 2020 yılında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'daki evlerinde görüntülendi. İkilinin havuz görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü o dönem... Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile havuzda çekilmiş fotoğrafları için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Cem Yılmaz, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile Bodrum'daki evinin bahçesinde çekilen fotoğraflar nedeniyle "Özel hayatım ihlal edildi" demişti. Jandarma ekiplerince Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde incelemeler yapıldı. Paparazziliğin sınırlarını yeniden çizen karar çıktı!
'MAHREM SAYILMAZ'
Serenay Sarıkaya ile havuz pozları sonrası 'mahrem görüntülerimizi çektiler' diyerek savcılığa koşmuştu Cem Yılmaz...
'İÇERİYİ GÖZETLEDİLER' ŞİKAYETİ
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Bodrum tatilinde gizlice çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin muhabirleri ile ünlüler arasında yıllardır tartışma konusu olan "Özel hayat nerede başlar, nerede biter?" polemiğinde yeni gelişme!
Cem Yılmaz ve oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya, Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken izinsizce görüntülendi. Haberleri gören Cem Yılmaz, dava açacağını belirtti o dönem...
Cem Yılmaz, sevgilisini görüntüleyenler hakkında şu ifadeleri kullandı: Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.
JANDARMA İNCELEME YAPTI
Komedyen, bahçesinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yılmaz, dilekçesinde evinin uzak, bahçesinin ise ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyenlerin düzenek kurarak, objektifle özel hayatını görüntülediğini belirtmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde incelemeler yapıldı.