Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma'ydı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeller güzeli ismi Sevda Aktolga'nın son haline bakın: "Yıllar acımamış"
Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma'ydı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeller güzeli ismi Sevda Aktolga'nın son haline bakın, görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış" diyor... Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi ile yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga, son haliyle adından söz ettirdi. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. İşte hala hafızalarda yer edinen filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali ve sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...
"YILLAR ACIMAMIŞ"
Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma'ydı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeller güzeli ismi Sevda Aktolga'nın son haline bakın...
Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı.
1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı 'Selma' karakteriyle akıllarda yer edinen usta oyuncu Sevda Aktolga, son haliyle dikkat çekti.1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitirdi.
Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.