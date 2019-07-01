Serenay Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek! Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya'nın yaşını öğrenenler şok oldu. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan dedikodulara isyan etmişti. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkın bitmesine üzülen hayranları ise çiftin sevgili olduğu dönemde nasıl bir iletişim içinde olduğunu merak etti. Zıt kutupların birbirini çektiği herkes tarafından bilinir. Yengeç burcu olan Serenay Sarıkaya ile İkizler burcu olan Kerem Bürsin'in aşk uyumu nasıldı? Bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya kaç yaşında? İşte Serenay Sarıkaya hakkında özellikle sosyal medyada merak edilen soruların cevapları...

01.07.2019 11:46 - Son Güncelleme: 01.07.2019 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





