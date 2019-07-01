Serenay Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek! Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya...
Serenay Sarıkaya sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya'nın yaşını öğrenenler şok oldu. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan dedikodulara isyan etmişti. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkın bitmesine üzülen hayranları ise çiftin sevgili olduğu dönemde nasıl bir iletişim içinde olduğunu merak etti. Zıt kutupların birbirini çektiği herkes tarafından bilinir. Yengeç burcu olan Serenay Sarıkaya ile İkizler burcu olan Kerem Bürsin'in aşk uyumu nasıldı? Bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya kaç yaşında? İşte Serenay Sarıkaya hakkında özellikle sosyal medyada merak edilen soruların cevapları...
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmezken ayrılığın ardından hakkında çıkan aşk dedikodularına isyan etmiş ve soluğu kafa dağıtmak için yurt dışında almaya karar vermişti. Bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya'nın yaşı merak edilirken bir diğer merak edilen konu da Kerem Bürsin ile sevgili olduğu dönemde nasıl bir ilişki içinde oldukları oldu.
Yengeç burcu olan Serenay Sarıkaya ile İkizler burcu olan Kerem Bürsin ayrılığı gündemden düşmüyor. Ünlü çiftin ayrılık nedeni henüz bilinmezken, birlikte olduğu dönemlerde burç uyumlarına göre Serenay - Kerem çifti; bazen birilerini anlıyor, destekliyor, heyecanlandırıyorlardı. Bazen ise farkı beklentiler dolayısıyla kendilerini tartışmaların içinde buluyorlardı.
Peki, bugün doğum günü olan Serenay Sarıkaya kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...